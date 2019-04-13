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Derede kaybolan gencin cesedi 42 gün sonra bulundu

Tekirdağ’da 42 gün önce dere kenarına gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan gencin cesedi derede bulundu.

Tekirdağ'da 42 gün önce dere kenarına gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan gencin cesedi derede bulundu.


Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Faruk Ulaş isimli 20 yaşındaki genç, iddiaya göre 42 gün önce arkadaşlarıyla eğlenmek için Hacılar deresine gitti. O günden sonra gençten bir daha haber alınamadı. İhbar edilmesi üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Altı Su Polisi ve AFAD ekipleri tarafından derede ve çevrede aramalar yapıldı. Yapılan tüm aramalara rağmen Faruk Ulaş'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.


Gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri yeniden olay yerine giderek, Faruk Ulaş'ın cansız bedenini Hacılar köprüsüne 50 metre mesafede su üzerinde buldu. Kıyıya çıkarılan ceset, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemeden sonra Adli Tıp'a gönderildi.


Acı haberi duyan Faruk Ulaş'ın ailesi ise sinir krizleri geçirirken, Ulaş'ın yakın bir tarihte askere gideceği öğrenildi.

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