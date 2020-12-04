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Derelerde ve yağmur suyu kanallarında temizlik çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi dereler ve yağmur suyu kanallarının temizlik çalışmalarını hızlandırdı.


Yağışların yoğun olduğu dönemlerde taşma riski taşıyan alanlarda Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmaları gerçekleştirilerek, muhtemel olumsuz durumların önüne geçiliyor.


Çalışmalar kapsamında, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Süleymanpaşa Belediyesi Seracılıkta Kadın Eli projesinin hayata geçirildiği alan arasındaki tamamen otlarla kaplanmış dere ve yol boyunca uzanan yağmur suyu kanallarında ot ve yabancı madde temizliği yapıldı.


Ayrıca Karadeniz Mahallesi İpek Sokak'tan geçen derede de temizlik çalışması gerçekleştirilerek olası su baskınları için tedbir alındı.

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