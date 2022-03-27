Dereye uçan alkollü sürücü ve arkadaşı güçlükle kurtarıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobiliyle Ergene dere yatağına uçan 2 kişi, dere yatağından güçlükle çıkartıldı.

Kaza, gece saatlerinde Muratlı eski köprüde meydana geldi. İddiaya göre, Muratlı'dan Süleymanpaşa yönüne gitmek isteyen Şenol Ö. sevk ve idaresindeki 34 VUE 84 plakalı otomobil, köprüye giremeden yan taraftaki levhaya çarpıp dereye uçtu. Sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri seferber oldu.

Araçtan sağlık ekipleri ve itfaiye erlerinin yardımlarıyla çıkarılan iki yaralı, kaza ve alkolün de tesiriyle yürümekte zorluk çekti. Ekiplerin koluna girerek dere yatağından kurtardığı yaralılardan Şaban A. ise uzun süre tedavi olmamak için direndi.

Önce yaralı sürücü Şenol Ö., ardından ikna edilen arkadaşı Şaban A. tedavi edilmek üzere Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Şaban A., Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Dere yatağına düşen otomobil ise çıkartıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.