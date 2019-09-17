Deveci Mahallesi yeni içme suyu hattına kavuştu

TESKİ Genel Müdürlüğü, Malkara ilçesi Deveci Mahallesi'nde sıklıkla arızalanan bin 650 metre içme suyu hattını yeniledi.

TESKİ, suyun tasarruflu kullanımı açısından son derece önemli olan, içme suyu altyapı sistemlerinin yenilenmesi amacıyla yatırımlar yapıyor. Bu kapsamda Deveci Mahallesi'nde mevcudu asbest olan bin 650 metre uzunluğundaki sık sık arızalanan içme suyu iletim hattı yenilendi. TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz yaptığı açıklamada, “Yaşanan bu mağduriyetlere bir son vererek Malkara ve Hayrabolu Şube Müdürlükleri personeli işgücü ile bin 650 metre uzunluğunda, Ø100 mm çapında duktil borular ile Deveci Mahallesi içme suyu hattı değişimini gerçekleştirdik. Kullanılan borular son teknoloji ürünü ve uzun ömürlü olan 100 yılı aşkın kullanım ömrü ile maliyet etkinliğini azaltmakta, hem de kalitesi bozulmadan suyun dağıtımını gerçekleştirmemizi sağlamaktadır. TESKİ olarak mümkün olan en kaliteli suyu temin edip, kalitesi değişmeden modern içme suyu altyapı sistemleriyle tüm vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Son olarak TESKİ'nin yapmış olduğu yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Deveci Mahallesi Muhtarı Özcan Melek, “Sık sık arızalanan mevcut içme suyu hattı uzun süreli su kesintilerinin yaşanmasına ve vatandaşlarımızın da mağduriyetine neden olmaktaydı. Son teknolojik yapıya sahip duktil boruların mahallemiz için kullanılması bizi çok mutlu etti. Mahallem adına başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak olmak üzere TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.