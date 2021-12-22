'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar

Lodos sonrası Marmara Denizi'ne açılan Tekirdağlı balıkçılar, ‘Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ettiklerini belirtti.

Marmara Denizinde son zamanlara etkili olan lodos fırtınasıyla Tekirdağlı balıkçılar uzun süre denize açılamamıştı. Lodosun dinmesiyle balıkçılar, rıhtıma bağladıkları tekneleriyle denize açılıp balık avlamaya başladı. ‘Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam eden Tekirdağlı balıkçılar, “Devletimiz Allah'ın izniyle gereken adımları atacaktır” dedi.

“Dolar düştü, inşallah mazotu da düşürürler”

Balıkçılardan Erdal Coşkunçay, “Denize açılmaya başladık. Kış şartları yaza benzemiyor. Allah bereket versin. Az bir şey ekmek parası çıkardık. Mazottan yana bir sıkıntımız vardı. Dolar düştü, inşallah mazotu da düşürürler. Balıkçının kullandığı kasa, köpük fiyatları, malzeme fiyatları inşallah geriye gelir de herkes rahatlıkla çalışır” dedi.

Balıkçı İdris Şeremet ise lodosta sıkıntı çektiklerini ifade ederek, “Balık durumu bu sene çok kısıtlı ve zor durumdayız. Hamsi olmadı, palamut hiç olmadı, çinekop olmadı. Sadece istavrit ile çarkımızı çevirmeye çalışıyoruz. İlk başlarda çok az bir hamsi oldu. Ondan sonra hamside kesti. Dolar yükseldi. Sağ olsun devletimiz doları düşürdü. Gereken adımları attı. Dolar çıktı diye strafor dediğimiz köpük 8 liraydı 14'e yükseldi. Fakat dolar düştü. Ama o 14 lira inmedi. Her zaman devletimizin yanındayız. Devlet olmazsa millet olmaz. Millet olmazsa devlet olmaz. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Devletimiz Allah'ın izniyle gereken adımları atacaktır” diye konuştu.