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Devrilen forkliftin operatörü yaralandı

Çorlu’da meydana gelen kazada, operatörünün hakimiyetini kaybettiği forklift devrildi, operatör yaralandı.

Çorlu'da meydana gelen kazada, operatörünün hakimiyetini kaybettiği forklift devrildi, operatör yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Çorlu'da Zafer Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yalçın Demir idaresindeki forklift, operatörünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.


Kazaya gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı operatörü sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.


Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılan Yalçın Demir tedavisinin yapılması için Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.


Devrilen iş makinesinin kaldırılmasının ardından bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü.

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