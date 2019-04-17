Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Olay Ergene'nin Velimeşe Mahallesi Kirazdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 DP 977 plakalı traktörü kullanan Sedat Öngören (62), Kirazdere mevkiinde bir çiftlikten gübre aldı. Gübre aldıktan sonra dönüşe geçen Öngören, yokuş aşağıya indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi.

Traktörün devrildiğini ve sürücünün aracın altında kaldığını gören çiftlik çalışanları hemen ambulans ve jandarmaya haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sedat Öngören'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Öngören'in cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.