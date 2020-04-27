Dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

Özellikle sağlık kurumlarının giriş-çıkışları ve bağlantı yolları ile şehir içi ana arterler düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Dezenfektasyon çalışmalarında sağlık kurumlarına öncelik verilirken, Covid-19 Kliniğine ev sahipliği yapan 1. Kısım Devlet Hastanesi giriş-çıkışları ile Muratlı Caddesi ve şehir içi bağlantı yolları belirli aralıklarla detaylı bir şekilde dezenfekte edilerek hem sağlık çalışanlarının hem de hastaneye gelen tüm vatandaşların salgından korunmalarına katkıda bulunuluyor.

Ayrıca tüm kentte cadde ve sokaklar ile çöp konteynerleri dezenfekte edilerek virüsün umuma açık alanlardan yayılmasının da önüne geçiliyor.

“Bu illetten en kısa sürede kurtulacağız”

Dezenfekte çalışmalarını yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Salgınla mücadele kapsamında ilçemiz genelinde sürdürdüğümüz çalışmalara, gece-gündüz demeden aralıksız devam ediyoruz. 1. Kısım Devlet Hastanemizin girişi ve bahçesi ile hastane bağlantılı yollar, ekiplerimiz tarafından yıkanarak dezenfekte ediliyor. Diğer yandan Süleymanpaşa'mızın dört bir yanında, saha ekiplerimizle birlikte salgınla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin cadde ve sokaklarını, çöp konteynerlerini yıkayarak, ilaçlı dezenfeksiyon işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Salgın tehdidi ortadan kalkana kadar tüm çalışmalarımızı aynı dikkat ve özenle sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan da kişisel tedbirlerini hiçbir gevşemeye mahal vermeden devam ettirmelerini rica ediyoruz. Havalar ısınıyor ve evde kalmaktan çok sıkıldık, farkındayız. Ancak rehavete kapılmadan tedbirlerimizi uygulamaya devam etmeliyiz. Hep birlikte bu illetten en kısa sürede kurtulacağımıza inanıyoruz” açıklamasında bulundu.