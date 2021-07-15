Dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa sınırları içinde bulunan hastanelerin giriş-çıkışlarında dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak yürütülüyor. Şehir Hastanesi, NKÜ Araştırma Hastanesi ve Devlet Hastanesi giriş çıkışları titizlikle temizlenerek olası virüs tehdidinden arındırıldı.

Hayvan barınağı da dezenfekte edildi

Hastanelerin dışında, vatandaşların sık sık ziyaret ettiği Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi de hem halka açık alanlar hem de hayvanların barınma alanları ilaçlanarak salgın riski bertaraf edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarının salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar düzenli olarak yapılacağı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kurumsal tedbirlerin salgınla mücadelede tek başına yeterli olmadığı, vatandaşların kişisel tedbirlerin yanı sıra aşılarını da vakit kaybetmeden yaptırmalarının önemli olduğu vurgulandı.