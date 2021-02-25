Dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmiyor

Sağlık kuruluşları başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamusal alanlar, parklar, camiler, otobüs durakları ve resmi kurumlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Çalışmalar hem merkez hem de kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları ile ilçe genelinde salgın riskinin azaltılması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında, sağlık kurumları, çocuk parkları ve camiler başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamusal alanlar, yoğun caddelerin kaldırımları, pazaryerleri ve çöp konteynerleri uzman ekipler tarafından arındırmaya tabi tutuluyor.

Vakalar artıyor, kişisel tedbirlere dikkat

Süleymanpaşa Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, dezenfeksiyon işlemlerinin salgın tehdidi ortadan kalkana kadar ilçe genelinde aynı titizlik ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, son günlerde il genelinde vaka sayılarının artış eğiliminde olduğu hatırlatılarak kişisel salgın tedbirleri olan maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması çağrısı yapıldı.