Dezenfeksiyon çalışmaları yoğun şekilde sürüyor

Temizlik İşleri Müdürlüğünün rutin dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler de sanayi siteleri başta olmak üzere kepenk açan esnafa dezenfeksiyon hizmeti sunuyor. Çalışmalar kapsamında Eski Sanayi Sitesi, Atatürk Oto Sanayi Sitesi ve Yeni Sanayi Sitesi dükkanlarının tamamının dezenfekte edildiği ifade edildi.

Kamu binaları arındırılıyor

Esnafa verilen dezenfeksiyon hizmetinin yanı sıra bütün merkez mahalle muhtarlık binaları, Süleymanpaşa Kaymakamlığı Hizmet Binası, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü hizmet binaları da virüsten arındırıldı.

Apartman ve siteler de yararlanabiliyor

Ayrıca Süleymanpaşa sınırları içindeki site ve apartmanlara da talep doğrultusunda dezenfeksiyon hizmeti veriliyor. Apartman ve site yöneticilerinden Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezine ya da 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezine iletilen talepler en geç 3 gün içinde değerlendirilerek talepler yerine getiriliyor.

Bugüne kadar yürütülen çalışmalar kapsamında 112 site ve apartman, 862 dükkan ve 19 kamu binasının dezenfekte edildiği belirtildi.