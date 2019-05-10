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Dilenciden çıkan 943 TL'ye el konuldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Ramazan Ayının gelmesi sebebiyle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dilencilere karşı yapılan denetimler sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen şahıs hakkında dilencilikten topladığı 943 TL paraya el konuldu.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Ramazan ayının gelmesi sebebiyle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlarımızın duygularını istismar eden dilencilere karşı yapılan denetimler sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen şahıs hakkında dilencilikten topladığı 943 TL paraya el konulmuş ve Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın bu şekilde duygu istismarcılarına karşı daha dikkatli olması ve itibar edilmemesi gerekmektedir” denildi.

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