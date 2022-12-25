Tekirdağ'da polis ekipleri kırmızı ışık ve kavşaklarda küçük çocuklarla dilencilik yapan şahıslara yönelik uygulama yaptı. Uygulamada dilencilerin üzerinden 5 bin 732 lira çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kırmızı ışık ve kavşaklarda küçük çocukları yanına alarak dilencilik yapan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında toplamda 47 kişinin dilencilik yaptığı tespit edildi. Şahıslara toplam 10 bin 669 TL idari para cezası uygulanırken, dilencilikten elde edildiği değerlendirilen 5 bin 732 TL tutarındaki paraya kamu mülkiyetine geçirilmek üzere el konuldu. Yaşı küçük çocukları dilendirdikleri tespit edilen şahıslar hakkında dilencilik yaptırmak suçundan da adli işlem başlatıldı.

Mendil satıcılarına yönelik yapılan çalışmada ise mendil satmak suretiyle halkı rahatsız eden 6 şahsa bin 385 TL idari para cezası uygulandı.