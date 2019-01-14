İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dili boğazına kaçan futbolcuyu takım arkadaşı hayata döndürdü

Ergene Sahası’nda Kırkgöz Gençlikspor ile Tekirdağ Marmaraspor takımları arasında oynanan Tekirdağ 1.

Ergene Sahası'nda Kırkgöz Gençlikspor ile Tekirdağ Marmaraspor takımları arasında oynanan Tekirdağ 1. Amatör Küme C Grubu müsabakasında talihsiz bir an yaşandı. Girdiği mücadele sırasında dili boğazına kaçan futbolcuyu takım arkadaşı hayata döndürdü.


Ergene Sahası'nda Kırkgöz Gençlikspor ile Tekirdağ Marmaraspor takımları arasında oynanan Tekirdağ 1. Amatör Küme C Grubu müsabakanın 37. dakikasında girdiği ikili mücadelede hava topunda her iki oyuncunun çarpışma sonucu yere dengesiz düşen Kırkgöz Gençliksporlu oyuncu Tayfun Canbolat'ın dili boğazına kaçtı. Ergene Kırkgöz Gençlik Spor Kulübü oyuncusu Tayfun Canbolat'ın yardımına ilk önce futbolcu arkadaşı Ali Aycin yetişti. Saha kenarında bulunan sağlıkçılarla birlikte yaptığı müdahaleyle oyuncu arkadaşı Tayfun Canbolat'ı hayata döndürdü. Sahada bulunan sağlık ekiplerince de yapılan ilk yardım müdahalesi sonunda oyuncu kendine gelirken hastaneye kaldırılan sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Maç her iki takımın yöneticileri ve takımın oyuncularının anlaşması sonucu Ergene Kırkgöz Gençlikspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle devam ederken gözlemci ve hakemlerin de bilgisi dahilinde oynanmayarak yarıda kaldı.


Hastanedeki tedavisinin ardından sosyal medya hesabından kısa bir paylaşımda bulunan futbolcu Tayfun Canbulat, "Hepinizden Allah razı olsun. Zamanında müdahale etmeseniz şimdi hayatta değildim. Çok şükür hayattayım. Yüce Rabbim kimseye böyle bir durum yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.