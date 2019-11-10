Dinçer Ersoy, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de düşen helikopterde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Dinçer Ersoy, vefat yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şehit Dinçer Ersoy için vefat yıl dönümü nedeniyle adı verilen okul tarafından anma töreni düzenlendi.

“Şehitler ölmez”

Çerkezköy Şehitliği'nde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Sonrasında şehide adı verilen Dinçer Ersoy İlkokulu Müdürü Ercan Küçük günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. “Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın” diyerek konuşmasına başlayan Küçük, “Bütün şehitlerin ailelerine Allah sabırlar versin. Ancak şehitler ölmez. Siz Allah'ın sevdiği kulusunuz şehidim. Peygamberimize yakın olacaksınız. Sizler korudunuz bu ülkeyi canınızı feda ederek. Mertebeniz şanlı olacak şehidim. Bugün bu ülkede rahatça nefes alıp özgürce yaşayabiliyorsak, siz güzel insanlarımız, şehitlerimiz sayesindedir. Sen ölmedin şehidim. Her yürekte milyonlarca defa doğdun ve kalbimizde yaşıyorsun Dinçer'im” dedi.

Okul Müdürü Küçük'ün konuşmasının ardından ilkokul öğrencisi Arda İnan Şehit Dinçer Ersoy'un özgeçmişini okudu. Sonrasında Emre Geriş ‘Komandonun vasiyeti', Emir Tan da ‘Selam Şehitler' isimli şiirini okudu. Ardından Şehit Dinçer Ersoy'un kendi yazmış olduğu dörtlüğü Begüm Harmankaya okudu. Program sonunda Şehit ailesine Dinçer Ersoy İlkokulu Müdürü Ercan Küçük tarafından çiçek takdim edildi. Şehit mezarının başına karanfil bırakılması ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.