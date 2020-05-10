Dışarı çıkan yaşlılar: "Yasağa gerek varsa devam etmeli”

Tekirdağ'da haftalar sonra dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, “Kısıtlamanın kaldırılmamasından yanayız. Şöyle daha tam atlatmış değiliz. Bu yasağa ihtiyaç varsa devam etmelidir” dediler. Dışarıya çıkan kadınlar, “Evde hobilerimizle uğraştık” derken, erkekler ise, “Yedik yattık kilo aldık” ifadelerini kullandılar.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Tekirdağ'da saatler 11.00'i gösterdiğinde haftalardır dışarı çıkamayan yaşlı vatandaşlar dışarıya akın etti. Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyan yaşlılar, evde oturmaktan kilo aldıklarını, buna rağmen yasağa ihtiyaç varsa kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini ifade ettiler.

“Kısıtlamanın kaldırılmamasından yanayız”

Aylar sonra dışarıya çıkan iki kadın, “Çok mutluyduk. Hiç derdimiz sıkıntımız olmadı. Evde hobilerimizle uğraştık. Zamanımı böyle geçirdim. Çok büyük sıkıntılar olmadı. Kısıtlamanın kaldırılmamasından yanayız. Şöyle daha tam atlatmış değiliz. Biraz daha duyarlı şekilde devam etmemiz gerekir” dedi.

“Kilo aldık”

Dışarıda haftalar sonra güzel havanın tadını çıkaran bazı erkekler ise, “Her ne kadar sıkıcı da olsa bizim sağlığımız için. Kilo aldık. Yapacak bir iş olmayınca evde otura otura kilo aldık. Memleket için hayırlı ise tabii ki böyle içeride olmak daha iyi. Evdeyken yedik yattık, başka hiçbir şey yapmadık. Gazete okuduk, kitap okumaya çalıştık. Bu yasağa ihtiyaç varsa devam etmelidir. Sağlık çocuktan yaşlıya kadar herkesi ilgilendirir. Bebeklikten tabuta gelene kadar herkesi ilgilendiren bir konu” diye konuştular.