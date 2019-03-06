İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Disleksi Eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi

Çorlu Devlet Hastanesi ile Trakya Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen disleksi eğitimini tamamlayan sağlık çalışanlarına sertifikaları verildi.



Çorlu Devlet Hastanesinin konferans salonunda Çorlu Devlet Hastanesi ile Trakya Kalkınma Ajansının 2019 yılı teknik destek programı kapsamında geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve Disleksi ve Hiperaktivite Derneği tarafından verilen Dahilerin Farkındalığı İçin Disleksi Eğitimi'ne katılan kurum çalışanlarına sertifikaları düzenlenen törenle verildi.


Eğitimlerin gerçekleştirildiği Çorlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika programında eğitime katılan kurum çalışanları yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.