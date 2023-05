Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tekirdağ'da Gençlik Merkezi açılışına katıldı

Dr. Ali Erbaş, Tekirdağ'da düzenlenen Gençlik Merkezi açılışına katıldı. Değirmenaltı Mahallesi'ne açılan gençlik merkezinin açılışında konuşan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere büyük önem verdiğini söyledi.

Açılış töreninde konuşan Erbaş, “Sevgili gençler, hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. En mutlu olduğum anlardan birisini yaşadığımı da özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü gençler bizim başımızın tacı. Gençlerimiz, geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz en büyük zenginliğimiz en büyük varlığımız onlarını vatan, millet, bayrak ve tüm manevi değerlerimiz çizgisinde en iyi bir şekilde yetiştirdiğimiz zaman biz zenginliğimize zenginlik katacağız inşallah. Çünkü ecdadımıza şu yakışır torunlar olarak bu bildirim en önemli vazife. Hatırlayın, Peygamber Efendimizin siyerini, hayatını şöyle okuduğunuz zaman onun başarıya ulaşmasını sağlayan en önemli vasıtalar gençlerdir. Etrafında yer alan gençler on yaşından otuz yaşına kadar şöyle baktığımız zaman Peygamber Efendimizin hep yanında yer almışlardır. Bugün de işte Peygamberimiz izinde olarak bizler vatanımızı, milletin bildiğini, devletimizi her zaman ve her yerde daha iyi hepsiyle gençler olarak bu çizgiyi devam ettirmek zorundayız. Hep diyoruz ya Fatih. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlansın diye gençlerimize hitap ediyoruz. Yirmi yaşında yirmi bir yaşında değil mi? Bir tek insan oluyor, gelmiş. Mehmet'e Fatih Sultan Mehmet yani o şöyle bir unvan alıyor ki kıyamete kadar o unvanla anılıyor. Aldığı unvan Fatih, Sultan Mehmet'in önüne fatih diyoruz, ondan sonra resmi anlıyoruz. Ne güzel. İşte Fatih'in yaşında şu anda aramızdaki gençlerimiz var. Fatih yaşının altında gençlerimiz var. Bugün ülkemizde sadece bizim ülkemizde on dokuz milyon üniversite öncesi, dokuz milyon da üniversitelerimiz var. Yirmi sekiz milyon. Bunlar yirmi beş yaşında altında ne büyük bir zenginlik. Ne büyük bir varlık bizim için. O yüzden devlet olarak gençlere daha iyi hizmeti nasıl yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz genel olarak. Ama özel olarak biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda hep gençlerimizi kriz diyoruz. Gençlerimizle ilgili çalışan, genel müdürlüğümüz var, Daire Başkanlığımız var. Genel müdürlüklerimiz içerisinde gençlerimizi önceleyen pek çok faaliyetimiz var. Dini yayınlarınızda gençlerimize yönelik yayınlarımızı nasıl artırabiliriz? Daha nitelikli faaliyetleri de vergilerimiz aracılığıyla nasıl yapabiliriz? Gayret içerisindeyiz. Geçen yıl çıkarmaya başladığımız dergilerimiz gittikçe daha fazla okunmaya, daha fazla yayılmaya başlıyor, başladı” dedi.

Gençlere hem basılı olarak hem de dijital olarak dijital yayınlarını tavsiye eden Prof. Dr. Erbaş, “Biz Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı kurduk. Oraya tıkladığınız zaman binlerdeki tam binlerce vergi binlerce Diyanet televizyonumuzda yayınladığımız, hem çocuklarımıza ilgili hem gençlerimizle filmler, programlar onları hemen görebilirsiniz, seyredebilirsiniz, okuyabiliniz, dinleyebilirsiziniz. Gençlerimize yönelik çok faaliyetlerimiz var. İlahiyat fakültesiyle iş birliğimiz var. Camilerimizi onlara açılıyoruz. İstiyoruz ki ilahiyat öğrencilerimiz buralarda ders görsünler, kürsüyü kullansınlar. Vaaz versinler. Çünkü eğitimde tatbikat önemlidir. Biz de imam hatipte okuduğumuz dönemlerde bu süreçlerden geçtik” diye konuştu.

Prof. Dr. Erbaş, “Müminler olarak birer aileyiz. Ailenin üyeleri nasıl ki kardeşlerdir, dolayısıyla bizler de kardeşiz. Ayet-i kerimeye göre hepimiz Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılarak bir olmalıyız. İstiklal Marşı şairimiz ne diyor? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez. İşte bizim yüreklerimiz toplu vuruyor. Değerlerimiz doğrusunda yüreklerimiz top vuruyor. İşte gençlik merkezimiz. Yirmiden saat gönül ister ki gençlik merkezimizde faaliyetimiz olsun. Ama tabii en azından gündüz vakitlerinde cumartesi-pazar günleri hafta sonları gençlik merkezimizin dolup taşmasını arzu ediyoruz. Çok şükür bir gençlik sıkıntını çeken bir ülke değiliz. Mahallelerimizde, şehirlerimizde gençlerimiz o kadar çok var ki üniversitemiz var, otuz bin öğrencimiz var. Burada Namık Kemal Üniversitesinde otuz bin öğrenci ne büyük bir zenginlik. Yurt dışından gelen misafir öğrencilerimiz var. Bu da büyük bir renk. Misafir öğrenciler. Liselerde, ortaokul ve ilkokullarda iki yüz on üç bin öğrencimiz var. Evet, az bir rakam değil. Sıkıntımız yok. Gençler konusunda sıkıntımız yok. Yeter ki gençlik merkezlerimizde onları daha çok görelim. Ben bu açıdan Tekirdağ Müftümüze çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her birinizden Allah razı olsun. Gençlik merkezimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından gençlik merkezi Prof. Dr. Erbaş ve protokol üyeleri tarafından gezildi.