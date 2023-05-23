Doğa Tanıtım ve Biyolojik Çeşitlilik Gününde 12 kilometre yürüdüler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünce, Doğa Tanıtım ve Biyolojik Çeşitlilik Günü Etkinliği düzenlendi. Dünya Biyoçeşitlilik Günü ve Tabiat Turizmi etkinlikleri çerçevesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğü personeli başta olmak üzere, Çamlıkoy Tabiat Parkında Arama Kurtarma Sivil Savunma Dernekleri, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve Saray Belediyesince katılım sağlayan 150 kişi ile birlikte 12 kilometre uzunluğunda Tabiat Yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca Çamlıkoy Tabiat Parkı içerisinde bulunan endemik türler katılımcılara tanıtıldı.

Yürüyüş sonunda hatıra fotoğrafı çekilerek yürüyüşe son verildi. Bu sayede bölgede bulunan endemik bitkilerin bilinirliği arttı.