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Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı

Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği Kasım Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ve Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birlik Müdürü Behçet Atlı katıldı.


Yönetim kurulu toplantısında, gündem maddeleri ile Aralık ayındaki eğitim programı görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ayrıca 2019 yılındaki faaliyetler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

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