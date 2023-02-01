Doğuda kış, batıda yaz havası

Türkiye'nin doğusu başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı yaşanırken, Tekirdağ'da ise tam bir bahar havası yaşanıyor. Mevsimler Şubat ayını gösterirken Tekirdağ, bu sezon halen kar yüzü görmedi.

Termometrelerin hava sıcaklığının ortalama 6 derece ölçüldüğü Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkartırken, zaman zaman 4 mevsimi birden yaşayan yurdun doğusu ise kar yağışıyla mücadele ediyor. Ülkenin en doğusunda bulunan bazı iller beyazlarla kaplanırken vatandaşlar da soğuk hava şartlarına karşı zor durumda kalıyor. Türkiye'nin en batısında bulunan illerden Tekirdağ'da ise Şubat ayında bile kış yüzü görmedi.

Sahilde güzel havanın keyfi

Tekirdağ güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlardan kimisi denizin kıyısındaki sahil alana inerek, yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar da denizin kenarında martılara yem atarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Tekirdağ'ın talihsizliği

Kimi vatandaşlar bu durumu “Tekirdağ'ın talihsizliği” diyerek açıklarken, kimisi de güzel havayı sevdiğini ifade ederek, “Doğuda kar var. Burada güneş olur. Bu yıl hiç kar yağmadı, herhalde iklim değişikliğinden. Ama tabi bu durumun olumsuz yönleri de var. Bize şuan güneş lazım değil” dedi.