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Doğuma hazırlık eğitimi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi iş birliğinde anne ve baba adaylarına yönelik “Doğuma hazırlık ve bebeği karşılama” eğitimi düzenlenecek.


Dr. Gökhan Gözde ve Doğula Betül Yavuz'un anlatımıyla gerçekleştirilecek eğitimde gebelikte eğitim, gebelikte psikolojik süreç, doğum korkusu, fiziksel hazırlık, doğum anı bebeğe yol vermek, doğumdan sonra ilk otuz dakika, anne ve baba olmak ile güvenli bağlanma konuları hakkında katılımcılar detaylıca bilgilendirilecek.


Soru ve cevap kısmı ile devam edecek eğitim Süleymanpaşa Kent Konseyi Binası'nda 13 Şubat Çarşamba günü saat 17.30'da gerçekleştirilecek.


Başvurular ve detaylı bilgi 08504505959 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden yapılacak.

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