Dolandırıcılar iki kişiyi 516 bin TL dolandırdı

Çanakkale'deki yaşlı bir kadını Tekirdağ'a çağırıp 450 bin TL dolandıran 3 şüpheli yakalandı. Şahısların İstanbul'da da dolandırıp aldıkları 66 bin TL sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'de ikamet eden M.A. isimli yaşlı kadını arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine çağırdı. Dolandırıcılara kanan M.A. isimli yaşlı kadın, Çanakkale'den Çerkezköy'e gelerek 300 bin TL'sini dolandırıcılara verdi. 2 gün aradan sonra yaşlı kadının yakasından düşmeyen dolandırıcılar tekrar arayıp M.A.'dan 150 bin TL daha aldı. Toplamda 450 bin TL'sini dolandırıcılara kaptıran M.A. dolandırıldığını anlayınca polis ekiplerine şikayette bulundu.

İstanbul'da da 66 bin lira sahibine teslim edildi

Harekete geçen polis ekipleri, 20 iş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyerek, şahısların kullandıkları araçları takibe aldı. Yapılan takip sonucunda kimlikleri tespit edilen şahıslardan E.D. İstanbul'da yakalandı. E.D.'nin üzerinden dolandırıcılıktan elde ettiği düşünülen 66 bin TL çıktı. Paralar yapılan araştırmaların ardından sahibine teslim edildi.

Kıskıvrak yakalandılar

Devam eden çalışmalarda olayın diğer şüphelileri H.D. ve Z.K.'nın kullanmış oldukları araç takibe alınarak her iki şahıs kıskıvrak yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile her 3 şahıs da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.