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Domates yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan domates yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu tonlarca domates yola saçıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan domates yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu tonlarca domates yola saçıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Metin Yılmaz yönetimindeki domates yüklü kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Devrilen kamyonetten şoför yara almadan çıktı. Kasadaki tonlarca yüklü domates ise yola saçıldı.


Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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