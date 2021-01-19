Donduran güneş

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Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde süs havuzu dondu.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde süs havuzu dondu. Sokak güvercinlerinin su kaynağı da olan havuzu mesken belleyen güvercinler buzun üzerinde su arayışlarını sürdürüyor.


Çorlu'da belediye binasının da yer aldığı Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan saat kulesinin süs havuzu dondu. Buz sarkıtlarının oluştuğu süs havuzu güzel görüntüler sundu.


Süs havuzunu mesken belleyen ve su ihtiyaçlarını buradan karşılayan güvercinler de buz tutmasına karşın havuzdan ayrılmadı.


Meteoroloji verilerine göre Çorlu'da gündüz -1 derece olan hava sıcaklığı geceleri -8 ila -10 dereceye kadar düşüyor.

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