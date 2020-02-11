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Down sendromlu ve otizmli çocuklar belediyede iş öğrenecek

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel hayata katılımlarını arttırarak becerilerini geliştirmelerine yardımcı amacıyla 25 Down sendromlu ve Otizmli çocuğun belediyenin misafiri olacağını duyurdu.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 25 Down sendromlu ve Otizmli çocuğu hayata katılmalarını kolaylaştırmak amacıyla yaptığı açıklamada, “Güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlçemizde yaşayan 25 Down sendromlu ve Otizmli çocuğumuzu, belediyemizin değişik birimlerinde, gün içerisinde yarı zamanlı olarak misafir edeceğiz. Engelli çocuklarımızın hayata katılımlarını arttırarak becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla yürüteceğimiz çalışmada, genç kardeşlerimizin öz güvenlerini de arttırmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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