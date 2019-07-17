Dr. İbrahim İçöz, asaleten TESKİ Genel Müdürü oldu

İbrahim İçöz, yaklaşık 9 aylık süreçte vekaleten yürüttüğü TESKİ Genel Müdürü görevine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın önerileri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile asaleten atandı.

İbrahim İçöz, 657 sayılı devlet memurları kanununun 76'ncı ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanununun 11. Maddelerine göre 16 Temmuz 2019 tarihli ve 165846 sayılı Bakanlık onayı ile asaleten atandı. Atama sonrasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen programda, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz'e çiçek takdim ederek tebrik etti ve görevinde başarılar diledi. Genel Müdür İçöz de nazik kutlamasından dolayı Başkan Albayrak'a teşekkür etti.

Büyükşehir ve TESKİ daire başkanlarının da katıldığı programda konuşan Genel Müdür İçöz, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 9 aylık süreçte vekaleten yürüttüğüm görevi bundan sonra da hep birlikte başarılı bir şekilde yürüteceğime inanıyorum” dedi.