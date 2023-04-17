Dron ile leylek yuvalarına bahar bakımı

Ş. (TREDAŞ), kilometrelerce uzunluktaki hatlarda bakım çalışmalarını termal kameralı dron aracılığıyla yapmasının yanında teknolojik alt yapısını bölgeye göç eden leyleklerin yuvaları için de kullanıyor.

TREDAŞ ekipleri, elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 300 bin direk, 20 bin kilometre hat ve 10 binden fazla trafoyla müşterilerine elektrik enerjisi sunmasının yanında sosyal projelere de desteklerini sürdürüyor. Kuşların göç güzergahında bulunan Trakya'da leylek yuvalarının devamlılığının sağlanması ve sağlıklı enerji akışı için ekipler tarafından yerinde tespitler yapılıyor. Leylek yuvalarının bakım çalışmalarını teknolojik alt yapı kullanarak dron aracılığıyla gerçekleştiren ekipler, bozulan veya zarar görmüş yuvaların bakımlarını yaparak tekrar yerlerine yerleştirdi.

TREDAŞ, yaklaşık 6 yıldır süren yeni yuva projesi ile leyleklerin can güvenliğini koruyor.