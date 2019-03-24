DSYB'NİN fuar gezileri hız kesmeden devam ediyor

Gezi kapsamında ilk gün Konya Tarım, Tasımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı geziye katılan üyeler tarafından ziyaret edildi. Bir gece Konya'da konaklayan üyeler dönüş gününde, Mevlana müzesini ziyaret ederek, şehri gezdiler. Geziden son derece memnun ayrılan üyeler böyle bir gezi organize ettikleri için Birlik Başkanı Ergin Durgun'a teşekkür ettiler. Birlik Başkanı Ergin Durgun, geziye katılan birlik üyelerinin memnun kalmalarından mutluluk duyduğunu ifade etti. Gelen talepler doğrultusunda üyeler için yurt içi ve yurt dışı fuar gezileri düzenlemeye devam edileceği belirtildi.