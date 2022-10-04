Düğün erken bitince müzisyenler ile çiftin yakınları arasında kavga çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düğünde müzisyenler ile çiftin yakınları arasında çıkan kavgayı polis güçlükle yatıştırdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düğünün bitmesiyle birlikte müzisyenlerin müziği sonlandırmaları, çiftin yakınlarını çileden çıkardı. Alkolün de etkisiyle orkestradan düğünü devam ettirmelerini isteyen kişilerin salondaki tartışması sokağa taşınca vatandaşların ihbarı üzerine olaya Çerkezköy polisi de dahil oldu. Büyüyen kavgayı sakinleştirmekte zorluk çeken 50'ye yakın polis, havaya ateş açarak grupları dağıtırken, olay yerine gelen takviye ekipler ile birlikte alkollü taraflar, polisler tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.