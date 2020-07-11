Düğüne hazırlanan gelinin 60 bin liralık nişan takılarını çaldılar

Tekirdağ Malkara'da bir eve giren hırsızlar, düğüne hazırlanan gelinin yaklaşık 60 bin lira değerindeki altın ve bileziklerini çaldı.

Gazibey Mahallesi'nde Faruk Işık'ın ikamet ettiği eve girdiği iddia edilen hırsızlar, misafir odasındaki çekyatın altında bulunan altın ve bilezikleri çalarak, kayıplara karıştı. Olayı fark eden Işık, polise gidip şikayetçi oldu. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

2 ay sonra düğünü olacaktı

Çalınan 60 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının, kızının nişan takıları olduğunu ifade eden Faruk Işık, "Hırsızlar kapı veya pencerenin açık olduğunu fırsat bilip eve girmişler. Evin hiçbir yerini incelemeden çekyatı kaldırıp, kızımın nişanda takılan altın ve bileziklerini sanki eliyle koymuş gibi almış gitmiş. Kızımın 2 ay sonra düğünü olacaktı. Yazık günah. Damadımız da alın teriyle para biriktirmek için bunaltıcı sıcaklarda 2 aydır balya çekiyor" dedi.

Işık, hırsızın çaldığı ziynet eşyalarını geri getirip teslim etmesi halinde şikayetçi olmayacağını ifade etti.