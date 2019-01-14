Dünya barışı için Norveç'ten Gürcistan'a bisikletle yolculuk

Dünya barışına dikkat çekmek için Norveç'ten bisikletleriyle yola çıkan Norveç vatandaşı Hans ve İsveç vatandaşı Elsa, Tekirdağ durağında Süleymanpaşa Belediyesinin konuğu oldu.

Zorlu hava şartları ve kısıtlı bütçeleriyle Gürcistan'a kadar sürdürecekleri bisiklet turunda Süleymanpaşa'yı durak olarak belirleyen Norveç vatandaşı Hans ve İsveç vatandaşı Elsa, kalacak yer sorununa karşı Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ile iletişime geçti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Dost Eli ekipleri derhal ikiliye ulaşarak Türk misafirperverliğiyle konaklama sorununu ortadan kaldırırken birlikte yenen yemeğin ardından ikiliye Süleymanpaşa'yı gezdirildi.

Norveç'ten başlattıkları bisiklet turuyla ilgili konuşan Norveç vatandaşı Hans, amaçlarının dünya barışına dikkat çekmek olduğunu dile getirirken İsveç vatandaşı Elsa ise böyle bir karara Lüksemburg'da vardıklarını, zorlu hava şartlarında yola çıkmalarının da dünyada yaşanan savaşlar ve açlığa dikkat çekmek için olduğunu, hedeflerine ulaşabilirlerse barışın da savaşların üstesinden gelebileceğine dikkat çekeceklerini inandıklarını ifade etti.

Süleymanpaşa'yı da gezme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını dile getiren ikili, şehri "İnsanları oldukça sıcak ve modern bir şehir” şehir olarak tanımladı.

Süleymanpaşa halkının sıcak yaklaşımlarını hiç unutmayacaklar

Ertesi gün sabah erken saatlerde tekrar yola koyulan Elsa ve Hans, gösterilen misafirperverlikten dolayı Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerine teşekkür ederken turlarının ardından tekrar Süleymanpaşa'ya gelmek istediklerini ve kendilerine gösterilen ilgi ve Süleymanpaşa halkının sıcak yaklaşımlarını hiç unutmayacaklarını vurguladı.