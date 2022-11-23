Dünya Şampiyonu sporcu yeni başarılar için hazırlanıyor

Varol, haziran ayında katıldığı Gençler Dünya Şampiyonasında Genç Erkekler kategorisinde ikisi altın üçü gümüş olmak üzere toplam 5 madalya kazanarak adından söz ettirmişti.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdüren lise son sınıf öğrencisi Hamza Varol, spora yüzme ile başladı. Bir süre sonra farklı bir branş arayışına giren Varol, serbest dalışa yöneldi. Başarılı genç sporcu, iki yıl gibi kısa bir süre içinde Türkiye Şampiyonası'nda 4, haziran ayında Sırbistan'da düzenlenen Gençler Havuz Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 5 olmak üzere toplamda 9 madalya elde etme başarısı gösterdi.

2 altın ve 2 gümüş madalya kazandığı Türkiye Şampiyonası sonrası milli takıma seçilen 17 yaşındaki Varol, milli formayla katıldığı ilk uluslararası turnuva olan Dünya Şampiyonası'nda da 2 altın ve 3 gümüş madalya elde etti. Süleymanpaşa'nın gururu olan genç sporcu, başarılarına yenilerini eklemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.