Dünya Süt Günü kutlandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Dünya Süt Günü sebebiyle program düzenlendi.

Muratlı Yavuz Sultan Selim Anaokulunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla organize edilen programda öğrencilere süt dağıtımında bulunuldu.

1 Haziran Dünya Süt Günü'ne ilişkin bilgilendirme yapan Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Berkan Ergen yaptığı açıklamada, “Sütün insan sağlığı için önemini, ekonomiye ve toplumsal yaşama katkılarını hatırlamak ve hatırlatmak, süt üreticilerinin üretilmesi ve tüketilmesinin önemini vurgulamak amacıyla her yıl 1 Haziran tüm dünyada ‘Dünya Süt Günü' olarak kutlanmaktadır. Sütün, başta çocuklarımız olmak üzere her yaştaki insanın sağlıklı beslenmesinde büyük önem taşıdığı artık herkesçe bilinmektedir. Kemik gelişmesinin ve vücut şeklinin oluşmasının temel taşı kalsiyumun ana kaynağı olan süt, içerdiği protein, vitamin ve minarelerle zihinsel gelişimde de önemli rol oynamaktadır. Dünyaya ilk geldiğimiz anda karşılaşırız sütle. Onunla doyarız, besleniriz. İlk günden başlayarak ömrümüz boyunca tüketmeye devam ettiğimiz süt, gelecekte daha sağlıklı ve sağlam bir bedene sahip olmanın şartıdır. Bizler Tarım ve Orman camiası olarak, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşılabilmesi için süt ve diğer tüm gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar her aşamasının denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Sağlık nesiller için her birimiz sağlıklı gıdaların tüketimini öneriyoruz. 1 Haziran Dünya Süt Günü'nü kutlarım. Daha sağlıklı bir yaşam için süt içelim" dedi.