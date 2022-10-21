Dünya üçüncüsü sporcu başarısını Kaymakam Taşçı ile paylaştı

Bulgaristan'ın Plovidv kentinde düzenlenen Veteran Dünya Grekoromen Şampiyonasında 78 kiloda boy gösteren ve dünya üçüncüsü olan sporcu Serkan Kara ve antrenör Nasip Ekerik, Kaymakam Mehmet Emin Taşçı'yı makamında ziyaret ederek başarısını paylaştı.

Ziyarette yer alan Ergene Gençlik ve Spor İçe Müdürü Şenol Doğramacı da Veteran Dünya Grekoromen Şampiyonasında üçüncü olan sporcu Serkan Kara ve süreçle ilgili bilgiler verilerek, güreş sporunun Ergene'de gelişmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Taşçı, ergeneli sporcunun kazanmış olduğu başarıdan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu, bu başarısıyla gelecek kuşaklara örnek olduklarını ifade etti ve daha büyük başarıları elde etmeleri konusunda temennilerde bulundu.

Akabinde başarılı sporcu ve antrenöre hediyeler de veren Kaymakam Taşçı günün anısına birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.