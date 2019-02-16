Dünyaca ünlü satranç ustası bir anda 20 kişiye karşı satranç oynadı

Dünyaca ünlü satranç ustası FM Sasa Jevtic, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aynı anda 20 kişiye karşı satranç oynayarak 17 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen Rodostoşah Uluslararası GM ve Rodostoşah WGM Satranç Turnuvaları kapsamında kente gelen dünyaca ünlü satranç ustası FM Sasa Jevtic, düzenlenen simultane (aynı anda) satranç maçı ile 20 Süleymanpaşalı ile karşılaştı.

Satranç yarışması ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Şu anda bir simultane (aynı anda) yarış gerçekleştiriliyor. Sasa dünyanın en iyi oyuncularından biri. Biliyorsunuz her sene bizim yaptığımız Rodostoşah turnuvaları, gelişerek devam ediyor. amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin satrançla zihinsel gelişimlerini, uzun vadede planlama yapmalarını öğrenmeye katkı sağlamalarını ve satranç sporunu geliştirmek. Süleymanpaşa bu anlamada çok önemli yol aldı. Türkiye Satranç Federasyonuyla birlikte her yıl farklı etkinlikler yapılıyor. Önümüzdeki senede büyük bir turnuvaya hazırlanıyoruz. Herşey iyi gidecek” dedi.

20 kişiye karşı aynı anda onayan dünyaca ünlü satranç ustası FM Sasa Jevtic rakiplerinin satranç masalarını tek tek gezip hamlelerini yaptı. Yaklaşık bir buçuk saat süren satranç oyununda FM Sasa Jevtic karşılaştığı 20 rakibinden 17'sini yenerken, 3 rakibiyle de berabere kaldı.