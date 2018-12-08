Dünyada 40 saniyede 1 kişi intihar girişiminde bulunuyor

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyoloji Topluluğu ile Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması ve intiharın azaltılması' hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” konulu panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin gerçekleştirdi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Bayram Zengin yaptığı açılış konuşmasında "Dünya sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Dünya da her 40 saniyede 1 kişi intihar girişiminde bulunuyor, 1 milyon kişi intihar nedeniyle yaşamına son veriyor, en çok da 15-49 yaş aralığında insanlar gerçekleştiriyor, bu nedenle intiharla ilgili çalışmalar çok önemli” dedi.

NKÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Dr. Elmas Beyazyüz “Değişen Dünyada Gençlerde Ruh Sağlığı ve İntihar” konusuna değindi. Dr. Beyazyüz, Yetişkinlik döneminin ilk yıllarında birçok psikososyal değişimin yaşandığına dikkat çekerek özellikle bu dönemin insan gelişiminde ruh sağlığı açısından çok sayıda riski de beraberinde getirdiğini söyledi. Dr. Beyazyüz, gençlerin yaşadığı hızlı psikolojik, biyolojik ve sosyal değişikliklerin gençleri strese daha duyarlı hale getirdiğini aktarırken intihar girişiminde bulunanların yüzde 80'inde psikiyatrik bozukluk tanımlandığını belirtti.

Panelinde NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Kıran sunumunda, “Toplumsal Sebep ve Sonuçlarıyla İntihar” konusunu ele aldı. Dr. Öğretim Üyesi Elif Kıran 1974-2016 yılları arası TUİK Kaba İntihar Hızı verilerine göre 2001 yılında hızlı yükseliş olduğunu söyleyerek, Türkiye'deki tüm intihar girişimlerinin yaklaşık yüzde 30'unun 14-15 yaş grubu arasında görüldüğüne dikkat çekti. Dr. Öğretim Üyesi Elif Kıran, intihar girişiminde bulunan hastaların yüzde 40-60'ının bu girişimden önceki ay içerisinde bir hekime başvurduğunu ve pek çoğunun psikiyatri uzmanı yerine pratisyen hekimi tercih ettiklerini belirtti.

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Set ise panelde “İntihar ile Baş Edebilme” konusu ile ilgili bilgi ve tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı. Dr. Öğretim Üyesi Set, intihar ile ilgili düşünceler ve intihar girişimleri kişinin travmatik bir olay ile karşılaştığında ve bu olay ile baş edemediği durumlarda gerçekleştiğini kaydederek, bir intihar girişiminin en az 6 kişinin hayatını etkilediğine dikkat çekti. “Bireylerin olayın olumsuz yönlerinden çok olumlu yönlerini görmelerini sağlamak da bireyi umutsuzluktan kurtarmaktadır” diyen Zeynep Set, problem odaklı baş etme yolları intiharı azaltıcı bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

Panel, konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle noktalandı.