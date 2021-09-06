Dur ihtarına uymayan taksiden uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını kararlı ve etkin bir şekilde yürüten polis ekipleri, Çorlu otoban gişelerinde yapılan çalışmada 34 plakalı bir ticari taksiye dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan aracı durduran polis ekipleri araçta bulunan E.Y. ve K.Ç. adlı şüphelileri gözaltına alırken şahısların kaçarken attıkları şeffaf kutu içerisinde poşetler halinde yaklaşık 400 gram ağırlığında bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Polis ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına alırken, E.Y. ve K.Ç. adlı kişiler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlattı.