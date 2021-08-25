Düşen kumru kuşu yavrusu itfaiye yardımıyla yuvasına konuldu

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen kumru kuşu yavrusu, vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye yardımıyla yuvasına geri konuldu.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen kumru kuşu yavrusu, vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye yardımıyla yuvasına geri konuldu.
Şarköy şehir merkezinde yavru kumru kuşunun ağaçtaki yuvasından düştüğünü fark eden duyarlı vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kumru kuşunu yerden alarak, itfaiye merdiveni yardımıyla düşen yuvasına tekrar yerleştirdi.
Düşen yavru kuşunu yuvaya koyan itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşlar tarafından takdir topladı.