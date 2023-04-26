Ecel fabrikada iş başında yakaladı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikada çalıştığı esnada kalp krizi geçiren işçi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çerkezköy yolu üzerindeki Velimeşe OSB Mahallesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında beden işçisi olarak çalışan Hamdi Gezer, fabrikada çalıştığı sırada rahatsızlık geçirdi. Mesai arkadaşının yere yığıldığını gören işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hamdi Gezer, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası 44 yaşındaki Hamdi Gezer'in vefatı; ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarını hüzne boğdu.