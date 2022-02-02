İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de kar, Tekirdağ'da sis ve sağanak

Edirne’nin İpsala ve Keşan ilçeleri arasında kar yağarken, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ise yoğun sis ve sağanak etkili oldu.

Edirne'nin İpsala ve Keşan ilçeleri arasında kar yağarken, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ise yoğun sis ve sağanak etkili oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Edirne'nin İpsala ve Keşan ilçeleri arasında yer yer kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı sebebiyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor. Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Edirne'nin Keşan ilçeleri arasında ise yoğun sis ve sağanak etkili oluyor. Ara sıra karla karışık yağan yağmur, Tekirdağ yönüne ilerleyen sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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