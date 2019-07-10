İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edirne'de misket büyüklüğündeki dolu hasara yol açtı

Edirne’nin Enez ilçesinde misket büyüklüğündeki dolu ve fırtına hasara yol açtı.

Edirne'nin Enez ilçesinde misket büyüklüğündeki dolu ve fırtına hasara yol açtı.


Enez ilçesine bağlı Gülçavuş ve Sultaniçe sahillerinde etkili olan misket büyüklüğündeki dolu ve fırtına, bazı araçların camlarının, bir çay bahçesindeki masa ve sandalyelerin kırılmasına neden oldu. Yağış anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Dolu yağışı sırasında kapalı yerlere sığınan vatandaşlar, son yılların en etkili yağışı olduğunu ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.