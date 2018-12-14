Edirne'den İstanbul'a kaçak ürün sevkiyatı: 1 gözaltı

Edirne'den İstanbul'a kaçak ürün sevkiyatı Tekirdağ'da polise takılı kaldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Edirne'den İstanbul'a uyuşturucu ve kaçak ürün götürüleceği ihbarları üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde, ihbara konu olan araç teknik ve fiziki takip sonucu Tekirdağ'da yakalandı. 34 BGL 341 plakalı araçta yapılan aramada, kaçak sigara kimyasalları (likit) ile çok sayıda boş telefon kutusu ele geçirilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.