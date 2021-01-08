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Eğitilebilen kaya kartalı yaralı halde bulundu

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kaya kartalı, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kaya kartalı, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.


Saray ilçesinde doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, yaralı halde duran bir kartala rastladılar. Vatandaşlar, durum kısa sürede Tekirdağ Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İlçeye gelen ekipler yaralı kartalın, avcılar tarafından eğitilebilen kaya kartalı olduğunu belirlediler. Yaralı kartalın muayenesini yapan ekipler, tedavisi için Polonezköy Yaban Hayatı Şefliğine gönderdiler.


Polonezköy Yaban Hayat Şefliğinde tedavi altına alınan kartal, iyileşmesinin ardından hayvanat bahçesinde yaşamını sürdürecek.

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