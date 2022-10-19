Eğitim bursu 500 liraya yükseltildi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ekim ayı meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Gündem maddelerini görüşüldüğü toplantıda üniversite öğrencilerine yönelik verilen 300 TL tutarındaki eğitim bursunun 500 TL'ye yükseltilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ekim ayı meclis toplantısı Meclis Başkan Vekili Mesut Görgün Başkanlığında gerçekleştirildi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddeleri görüşüldü. Ağustos 2022 gelir-gider bütçe izleme raporları ve mizanın ibra edilmesi maddesi oy birliği ile ibra edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Eylül / 2022 gelir-gider bütçe izleme raporları ve mizanın ibra edilmesi maddesi görüşülerek oy birliği ile ibra edildi. TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Ulusal Eğitime Katkı Protokolü” çerçevesinde Kapaklı ilçesine ortaokul olarak yapılacak okula ihtiyatlardan bağış yapılması maddesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

ÇEF'in bilgilendirmesi yapıldı

Gündemin bir diğer maddesi olan ÇEF 2022 değerlendirmesinin sunumu Oda Genel Sekreteri Hakan Gel tarafından yapıldı. 121 firma ve 10 kurumun fuarda stant açtığını belirten Gel, ziyaretçi sayısının 5 binin üzerinde olduğunu belirtti. Üyelere dağıtılan memnuniyet formundan elde edilen sonuçlara göre memnuniyet oranı yüzde 87 olarak belirlendi.

Burs ücretleri arttırıldı

Meclise ek gündem maddesi olarak eklenen üniversite öğrencilerine verilen burs tutarının 300 TL den 500 TL olarak arttırılması talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Eğitime bir destek daha

Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salon zemini yenileme talebi ile ilgili olarak 500 bin TL bağış yapılması yönündeki madde, meclis gündeminde görüşüldü. Görüşülen madde oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis son buldu.