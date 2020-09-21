Eğitimde yeni normalde öğrenciler ders başı yaptı

sınıf öğrencileri ders başı yaptı.

Yaşanan korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz Mart ayında ara verilen eğitim-öğretim yeni dönemde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için kademeli olarak açıldı. Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde de yeni normalde maskelerini takarak okula gelen öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak okul binasına alındı. Dezenfektan kullanarak ellerini temizleyen öğrenciler sınıflarına da yine tek tek geçti.

Sınıflarda da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen sıralarına oturan öğrenciler ders başı yaptı.

Yeni dönem nedeniyle okulların birinci sınıflarında eğitim - öğretim gören öğrenciler şubelerine göre haftanın farklı günlerinde okula gelecekler. İlk hafta 1 gün okula gidecek olan öğrenciler ikinci hafta 2 gün okula gidecek.