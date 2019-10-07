Eğlenceli etkinlikler ile miniklerin becerileri artıyor

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisinde bulunan minikler, montessori eğitimi kapsamında günlük yaşam becerilerini arttırmak amacıyla mutfak etkinlikleri yapıyor.

Çocukların kendi yönettikleri etkinlikleri, yaşayarak öğrenmeyi ve işbirliğine dayalı oyunu temel alan bir eğitim sistemi olan Montessori eğitiminde minikler, kendi öğrenimleri için farklı seçimler yaparken, sınıf ve öğretmen ise yaşlarına uygun faaliyetler sunarak süreci yönlendiriyor. Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisinde öğrencilerin bilgi ve becerilerinin arttırılması yönünde eğitimlerin devam ettiğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Çocuk Akademimizde bulunan miniklerimizin zihinsel ve bedensel gelişimlerine çok özen gösteriyoruz. Alanında uzman öğretmenlerimiz ile gelişmeye dayalı etkinliklerimiz ile öğrencilerimize en iyi eğitimi veriyoruz” dedi.