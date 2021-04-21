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Ekimi yapılan kanola ve nohut çeşitlerinin durumları incelendi

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kanola ürünü gelişimleri ve Yeni Nohut Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çalışmaları sürüyor.


Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi yoluyla çiftçilerin bilgi taleplerinin ve ihtiyaçlarının hızlı, etkili ve sürdürülebilir bir biçimde karşılanarak tarımda verimliliğin arttırılması, çiftçi refahının yükseltilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla başlattığı projeler kapsamında kanola ürünü gelişimleri ve Yeni Nohut Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi yoluyla uygulanan ve demonstrasyon parsellerinde ekilişleri tamamlanan çeşitlerin gelişme durumları Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

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