Ekipler daha yeşil bir Süleymanpaşa için çalışıyor

Süleymanpaşa Belediyesine ait çay bahçelerinde otların temizlenmesi ile çalışmalara başlayan ekipler, Çınarlı, Bahçelievler, Değirmenaltı ve Hürriyet mahallelerinde yoğunlaşan çalışmalar kapsamında çiçek ekimi, ot biçme, yeşil alanların bakımı ve ilaçlama gibi faaliyetler yürütüyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da harekete geçen ekipler, yabani otlara ve yılan, kene, kertenkele gibi zararlılara karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirirken; şehrin atıl durumda kalmış noktalarında yaptığı peyzaj çalışmalarıyla da şehre güzellik katıyor.

“Şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz”

Yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Haziran ayının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte ekiplerimiz ile birlikte çalışmalarımızı hızlandırdık. Şehrimizin potansiyelini ortaya çıkarmak, Süleymanpaşa'nın güzelliğine güzellik katmak için ekiplerimiz belirlenen program çerçevesinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yeni bir ayın, yeni bir mevsimin, yeni bir dönemin tüm hemşerilerime sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.