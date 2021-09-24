Ekmekten yine sinek çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıkan vatandaş, yetkili kurumlara şikayette bulundu.

Olay, Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir hipermarkette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hipermarketten alışveriş yapan vatandaşın aldığı ekmeğin içerisinden sinek çıktı. Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, yetkililerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti. Zabıta Müdürü Tolga Ekim ise şikayete İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bakacağını belirtirken, ekmeğin numune olarak sakladığı öğrenildi.

İhbar üzerine yetkililerin başlattığı inceleme sürüyor.